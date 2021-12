Mourinho: “Inter più forte di noi in condizioni normali. Così molto più forte di noi”

Il tecnico dei giallorossi ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta allo Stadio Olimpico contro l'Inter di Inzaghi

"L'Inter è più forte di noi in condizione normali, in condizioni non normale è molto più forte di noi. L'anno scorso 29 punti di differenza. Situazione molto limitata la nostra, col potenziale offensivo nullo che avevamo in campo era importante fare gol con quelle poche opportunità che ci hanno concesso. Quando giochi con un'organizzazione difensiva azzardata, non puoi prendere gol come il primo o come il terzo. L'arbitro ha fatto bene, non ha influenzato il risultato, ha mancato un giallo a Cristante... Siamo la squadra più indisciplinata della Serie A. Complimenti all'Inter e in bocca al lupo per la partita di martedì".