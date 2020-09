Di Marzio: “Skriniar priorità Mourinho. Con l’Inter si può chiudere a questa cifra”

Nonostante le dichiarazioni nel prima e dopo la vittoria in rimonta contro la Fiorentina ieri sera a San Siro del direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio e dell’allenatore Antonio Conte, Milan Skriniar può lasciare il club nerazzurro. Il difensore slovacco è un obiettivo di mercato del Tottenham, che dopo il blitz della scorsa settimana può tornare presto alla carica. Sky Sport fa il punto sulla trattativa:

“C’è l’ok di Mourinho: Skriniar è al primo posto nella sua lista degli acquisti. L’Inter non accetterà meno di 50 milioni, bonus compresi: si può chiudere per 45 milioni più 5 di bonus o 40+10. Il Tottenham si aspettava di chiudere l’operazione per 30 più bonus. Vedremo se gli Spurs decideranno di aumentare l’offerta e accontentare l’Inter“.