Mourinho, ostacolo tra Inter ed Eriksen. CorSera: “Dopo Spalletti José era pronto a tornare…”

Ci si è messo anche José Mourinho tra l’Inter ed Eriksen. L’affare si farà, ma nel frattempo il tecnico del Tottenham ha convocato il danese per la sfida di questa sera contro il Norwich e annuncia di volerlo fare partire dal 1′.

“Ieri sembrava il giorno della svolta. Mourinho però ha inarcato il sopracciglio, manco fosse Ancelotti e ha sgridato senza remore il suo vecchio club. All’Inter, Josè era pronto a tornare dopo Spalletti e prima di Conte e Moratti, il suo presidente, lo aveva suggerito con entusiasmo alla famiglia Zhang. Ma al mercato non si comanda. Così il portoghese si prende la briga di sgridare la squadra del suo cuore: «Non parlo dei giocatori che non sono miei. Altri sono felici di farlo…». Ogni riferimento all’Inter e a Eriksen è fortemente voluto. Mourinho sa come si fa. Lo abbiamo capito nei due anni in cui ha abitato alla Pinetina”, spiega il Corriere della Sera.