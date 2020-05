Mourinho: “In questo periodo ho visto partite mai viste. Come le mie due finali di CL”

Quarantena e tanto tempo a disposizione per stare davanti alla tv. Come ha trascorso questo periodo José Mourinho?

Lo ha raccontato lui stesso in un’intervista a Skysports: «In questo periodo credo che ci siano parecchie cose del passato che stanno venendo fuori. Sto guardando partite che non avevo mai visto in vita mia. Non avevo mai rivisto le mie due finali di Champions League (una con l’Inter e l’altra col Porto.ndr) e me le sono dovute guardare ora, anni dopo. E lo stesso vale per alcune partite in Premier League». Si è limitato a vincerle quelle due finali. Gli interisti, lo sappiamo per certo, l’avranno imparata a memoria la finale di Madrid. L’hanno consumata a furia di rivederla. Per fortuna il ricordo non è come una vecchia cassetta e salvo rare eccezioni resta lì e nessuno può cancellarla.

Per ogni vittoria c’è sempre anche un anniversario nel quale tutto si rivive: «Arrivano questi anniversari, ma ad essere onesto non è che me ne renda poi così conto. Io con le date mi perdo, non ho idea di quanti anni fa sia successa una determinata cosa. Per esempio, di certo non ricordavo che il Chelsea avesse battuto il Bolton 15 anni fa. Le vittorie dei titoli in Premier? Preferisco pensare a quando ne avrò vinta una quarta. So che ne ho tre, ma preferisco pensare alla prossima».

(Fonte: Skysports)