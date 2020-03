Mulattieri, l’apprendistato è finito: l’Inter valuta l’opzione migliore per il suo futuro

Dopo una prima stagione all’Inter con più ombre che luci, Samuele Mulattieri è definitivamente esploso: l’attaccante classe 2000 è stato uno dei protagonisti (se non IL protagonista) della prima parte di stagione della Primavera nerazzurra, nella quale ha messo a segno ben 16 reti tra campionato e Coppa Italia. Un rendimento altissimo, merito anche del cambio di ruolo che gli ha permesso di esprimere a pieno quelle qualità già mostrate ai tempi dello Spezia, che convinsero la dirigenza interista a investire 1,7 milioni di euro per il suo cartellino nell’estate del 2018. A fine stagione, complice anche il suo status di fuori quota, lascerà l’Inter per tornare definitivamente nel calcio dei “grandi”, già assaporato con la maglia dei liguri.

IL PIANO DELL’INTER – Secondo quanto riporta calciomercato.com, l’Inter sta valutando diverse opzioni per il suo futuro: lo Spezia lo ha già richiesto, anche se l’idea principale è quella di prestarlo a qualche club di Serie A, così da farlo crescere e maturare ulteriormente. Da non scartare una cessione a titolo definitivo (mantenendo però una sorta di diritto di recompra), che garantirebbe ai nerazzurri una discreta plusvalenza: una strada è quella che porta al Sassuolo, con cui in estate si parlerà del riscatto di Stefano Sensi.