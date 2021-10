Mulattieri: “Mi ispiro a Ibra e Milito, sogno di giocare all’Inter. Lucca fortissimo”

Le dichiarazioni dell'attaccante di proprietà dell'Inter, in prestito al Crotone in Serie B e già autore di 6 gol

8 presenze e 6 gol tra Serie B e Coppa Italia. Sono i numeri dell’inizio di stagione di Samuele Mulattieri , attaccante del Crotone, arrivato in estate in prestito dall’Inter dopo essersi fatto le ossa con la Primavera. Ecco le parole del giocatore nell’intervista rilasciata a Tuttosport: “Io cerco sempre di seguire quanto mi chiede il mister, di mettermi a disposizione della squadra. Poi quello che viene, viene. Provo a dare il meglio e sono contento di avere avuto un impatto importante. E adesso devo continuare così”.

“Proprio lui è stato uno dei motivi per cui ho scelto Crotone. Mi piace il modo in cui ci fa giocare, credo che le mie caratteristiche siano adatte al suo gioco e per ora è stato molto importante nel mio percorso”.