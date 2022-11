Coro contro Gasperini e lancio di un petardo: multa di 12 mila euro all’Inter

Multa per l'Inter dopo la vittoria per 3-2 dello scorso turno di campionato sul campo dell'Atalanta. Il Giudice Sportivo ha infatti multato di 12mila euro la società nerazzurra per un"coro insultante intonato ripetutamente' dai suoi sostenitori al 46esimo del primo tempo nei confronti di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, e per avere inoltre al termine della gara 'lanciato in direzione del settore occupato dalla tifoseria avversaria un petardo di forte intensità che esplodeva nella zona cuscinetto posta tra i due settori".