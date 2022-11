Giudice Sportivo, multa di 12.000 euro all’Inter e 7.000 alla Juventus: i motivi

Il Giudice Sportivo, una volta conclusa la tredicesima giornata del campionato di Serie A, ha deciso di sanzionare economicamente sia Inter che Juventus, protagoniste del match di ieri sera: 12.000 euro di multa per i nerazzurri, 7.000 per i bianconeri.

Ammenda di €12.000,00: alla soc. Internazionale per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, intonato un coro becero nei confronti di un calciatore avversario, percepito dai collaboratori della Procura federale presenti nel recinto di giuoco e posizionati nelle varie parti dell'impianto; per avere, inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un bicchiere di plastica semipieno e nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria sette bicchieri di plastica semipieni che attingevano alcuni tifosi senza apparenti conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di €7.000,00: alla soc. Juventus per avere suoi sostenitori, in prossimità del termine della gara, intonato un coro becero nei confronti di un calciatore avversario, percepito dai collaboratori della Procura federale presenti nel recinto di giuoco e posizionati nelle varie parti dell'impianto; per avere, inoltre, suoi sostenitori, al 7° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un bicchiere di plastica semipieno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.