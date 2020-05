Icardi, ecco la novità decisiva. Muro Inter su Paredes, no a Kostic. Werner e Perisic, gli scenari

Le ultime novità sui movimenti di mercato dell’Inter: i nerazzurri sono sempre più fiduciosi di incassare i soldi del riscatto di Icardi da parte del Psg. Il centravanti argentino dovrebbe restare a Parigi, con Marotta che spinge per ottenere i 70 milioni cash, senza far entrare contropartite tecniche nell’affare. In più, smentita nuovamente l’esistenza di una clausola che permetterebbe a Icardi di rifiutare il riscatto.

Il punto sugli affari nerazzurri lo fa Fabrizio Romano su Calciomercato.com, a partire proprio da Icardi. “Icardi ha cambiato la sua posizione negli ultimi mesi aprendo alla permanenza al PSG, in più dai club filtra che il contratto di Mauro col Paris sia già depositato quindi non ha alcun potere decisionale”.

Kostic e Paredes

“In questo momento Kostic non è in cima alla lista, niente di concreto. Paredes? No, al momento non è quello che cerca l’Inter“.

Joao Mario e Perisic

“Per Joao Mario non ha ancora deciso la Lokomotiv, per Perisic l’Inter spera nel riscatto con più fiducia”.+ù

Werner e Lazaro

“Werner entra in gioco solo se Lautaro parte. In ogni caso, Lazaro al Lipsia piace da tempo ma non se ne è parlato nell’ambito di questo affare”.