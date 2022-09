Musmarra: “Inter-Roma, Asllani più fuori che dentro. Provato questo 3-4-1-2”

Alfio Musmarra ha dato le ultime novità di formazione in vista di Inter-Roma. Probabilmente, non ci sarà Asllani titolare

Alfio Musmarra ha dato le ultime novità di formazione in vista di Inter-Roma. In questo momento, nelle idee di Inzaghi non ci saraebbe Asllani dal primo minuto al posto dell'infortunato Brozovic:

"L'allenatore non vuole esporre un ragazzo di 20 anni in una partita determinante, rischiando di metterlo in cattiva luce. Inter-Roma è considerata la partita della svolta, Gagliardini non è più presentabile a San Siro. Inzaghi sta provando un modulo diverso, un 3-4-1-2 con Barella e Calhanoglu centrali e Mkhitaryan dietro a Dzeko-Lautaro. Gli esterni saranno Dumfries e Dimarco, dietro Acerbi più di De Vrij con Skriniar e Bastoni. Questo è quello che si sta provando"