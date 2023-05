Tra i difensori che l'Inter tiene sotto osservazione per completare il reparto orfano di Skriniar c'è anche Nacho del Real Madrid. A fine stagione scadrà il suo contratto col club spagnolo e i suoi agenti sono al lavoro per trovargli la sistemazione migliore.

"Dalla Spagna, insistono nell’accostare Nacho all’Inter. In realtà, sono i rappresentanti del difensore che lo stanno proponendo con insistenza, visto che il suo contratto con il Real si concluderà a fine stagione e non ci sono margini per allungarlo. Nacho, infatti, ha compiuto 33 anni lo scorso gennaio. Per oltre un decennio, per i Blancos, è stato un rincalzo utilissimo, oltre che duttile. Ha esperienza, ma l’età, evidentemente, non è un dettaglio da trascurare", spiega il Corriere dello Sport.