Nainggolan: “Cagliari scelta semplice, è un anno di rivincita. Odio perdere, sarò arrogante ma…”

Intervenuto ai microfoni del canale YouTube della Serie A, Radja Nainggolan, centrocampista dell’Inter in prestito al Cagliari, ha parlato così del suo ritorno in Sardegna: “Essere tornato qua è stata una scelta semplice: conosco la gente, la piazza. Dovrebbe essere un anno di rivincita e penso che mi stia togliendo grandi soddisfazioni. Nessuno si aspettava che avremmo fatto un campionato del genere: grazie al lavoro, alla voglia di ragazzi che non sono abituati a fare campionati del genere. Questo dimostra che hanno tanta fame. Nel calcio funziona così: chi fa la giocata, se ne parla di più. Ho fatto un grande novembre, ma essere l’MVP è sempre grazie ai compagni. La vittoria con l’Atalanta ci ha dato la convinzione di poter giocare con tutti: le soddisfazioni più belle sono le vittorie in cui dimostri di essere all’altezza delle altre squadre. Sono orgoglioso di vestire la fascia: sono sempre stato leader, cerco di mettere l’esperienza a servizio dei compagni. Io odio perdere, metto tutta la cattiveria che ho per la squadra: posso essere arrogante, ma in campo si gioca per vincere”.