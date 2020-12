CdS – Nainggolan al Cagliari? L’Inter vuole Cragno, ma tre motivi complicano l’affare

I nerazzurri, dal canto loro, sono molto interessanti ad Alessio Cragno, tra i portieri sul taccuino per il dopo Handanovic. Questo il punto del Corriere dello Sport sulla questione: “ Se a gennaio il Cagliari tornerà a farsi sotto per Radja Nainggolan, l’Inter potrebbe chiedere a Giulini di inserire nell’operazione il cartellino di Alessio Cragno. Il numero 28 rossoblù è uno dei portieri che viene seguito con più attenzione per la futura sostituzione di Handanovic (gli altri sono Musso e Silvestri), ma l’affare è complicato da mettere in piedi per 3 motivi: 1) il Cagliari valuta Cragno molto di più del Ninja; 2) le età dei due sono diverse (26 anni contro 32); 3) differenti sono anche gli stipendi (4 milioni più bonus per il belga, 1 milione per l’azzurro). Chiaramente il trasferimento del centrocampista sull’isola sarebbe a gennaio, mentre l’estremo difensore resterebbe agli ordini di Di Francesco almeno fino a giugno. Nonostante ciò, però, sistemare tutti i pezzi del puzzle appare complicato. Perché Nainggolan vuole un contratto da giocatore importante, come quello di Godin per intendersi, almeno fino al 2023. Perché Giulini per il suo portiere chiede oltre 25 milioni. E perché l’Inter lo scorso ottobre pretendeva per l’ex Roma 12 milioni, una cifra allora giudicata troppo alta dai sardi. Figurati come la riterranno adesso che il Ninja è in ripresa da un infortunio, non ha praticamente mai giocato ed è considerato da Conte ai margini del progetto”.