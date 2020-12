Nainggolan, non c’è solo il Cagliari: altri club sul Ninja. E l’Inter prova a piazzare altre due pedine

Manca poco all’apertura della finestra di mercato invernale e cominciano ad aprirsi le prime trattative. In casa Inter, dopo l’uscita dall’Europa, Conte vuole sfoltire la rosa e spera che la dirigenza riesca a cedere qualcuno degli esuberi. Tra questi c’è anche Radja Nainggolan, rimasto sul groppone in estate e ora alla ricerca di una sistemazione.

“In estate è stato bloccato da Zhang all’ultimo giorno di trattative per non regalare un asset al Cagliari. I sardi non sono mai usciti di scena per stessa ammissione del presidente Giulini e sperano che la posizione dei nerazzurri si ammorbidisca. Intanto per Nainggolan ci sono gli apprezzamenti della Fiorentina di altri club che lavorano nell’ombra per convincere il Ninja”, rivela La Gazzetta dello Sport.

“Visti i tanti mesi di inattività per infortunio, invece, non sarà facile per l’a.d. Marotta e il d.s. Ausilio trovare una collocazione a Vecino, per cui si è parlato del Napoli la scorsa estate. Discorso diverso per Perisic, che in caso di offerta concreta può partire, ma al momento tutto tace dalle parti di Appiano sul fronte del croato, che libererebbe spazio a un nuovo innesto sulla fascia mancina“, spiega il quotidiano.