Inter, Nainggolan potrebbe davvero tornare: dietro le parole di Giulini il nodo della questione

Le parole rilasciate ieri a Radio Rai dal presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, hanno riacceso i riflettori sul futuro di Radja Nainggolan, che attualmente gioca in Sardegna in prestito secco dall’Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il vero nodo sarebbe l’ingaggio del giocatore, fuori dai parametri rossoblù:

“«Purtroppo credo che stiamo facendo soprattutto un favore all’Inter». Lo ha dichiarato ieri Tommaso Giulini: «Se c’è una data per ridiscutere con l’Inter? Sinceramente no, stiamo vedendo entrambi questi mesi e siamo soddisfatti. E’ un leader determinante per le giocate e per come trascina la squadra – ha spiegato Giulini -. In questo momento non ci stiamo pensando, poi a marzo-aprile sarà il momento per iniziare a chiacchierare. Anche se poi c’è poco da chiacchierare: è un giocatore dell’Inter. Vedo molto difficile un’operazione per la prossima stagione, indipendentemente da tutto». Il problema, più che la valutazione del cartellino, è l’ingaggio di Nainggolan, ovvero 4.5 milioni. Per restare a Cagliari, il Ninja dovrebbe decurtarsi (e di molto) lo stipendio“.

