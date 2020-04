Nainggolan parla chiaro: “Senza nulla togliere ai tifosi dell’Inter ma devo ammettere che…”

Radja Nainggolan, durante una diretta Instagram, ha ammesso di aver patito particolarmente l’addio alla Roma nei primi mesi di Inter: “I tifosi dell’Inter mi sono stati sempre vicini e sono un bel tifo, ma i primi tre quattro mesi ero più triste di aver lasciato la Roma che felice di essere arrivato all’Inter. Poi è iniziata male. Sono dovuto star fermo per infortunio. Poi prima da titolare e gol ma le prestazioni in sé non sono state continue. Forse non ero me stesso, forse per colpa mia. Non lo so spiegare, è stata la prima volta in cui ho pensato di me che potevo dare di più. Se ci fossero i presupposti tornerei alla Roma, ho vissuto anni bellissimi. E’ una piazza dove ho dato tutti”.