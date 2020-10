Nainggolan: “Purtroppo sono positivo al Covid, spero di tornare presto. Sono in isolamento e…”

“Ciao a tutti, purtroppo anch’io sono risultato positivo al Covid. sono in isolamento, ho letto tanti vostri messaggi e vi ringrazio di cuore per l’affetto che mi state trasmettendo. Spero di tornare presto”.

Con questo messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram tramite Instagram Stories, Radja Nainggolan, centrocampista dell’Inter, ha voluto informare i tifosi circa il suo stato di salute.

Nainggolan è risultato positivo al Coronavirus, è in isolamento e in attesa di nuovi tamponi. Ma il belga non è l’unico giocatore dell’Inter risultato positivo.