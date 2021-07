Nainggolan, accordo con l’Inter per la buonuscita. Ma il Cagliari fa un passo indietro

Il centrocampista di proprietà dell'Inter ha l'accordo coi nerazzurri ma ora deve trattare col club sardo

Radja Nainggolan ha risposto alla convocazione ed era alla Pinetina per il primo giorno di raduno. Il centrocampista belga vorrebbe tornare al Cagliari, ma la trattativa è in salita.

"Il belga da due giorni ha ripreso ad allenarsi con l’Inter, ma la testa è rimasta in Sardegna dove il centrocampista spera di rientrare il prima possibile. Con i nerazzurri avrebbe un accordo di massima per la buonuscita ma ora c’è da ritrovare la quadra economica con il Cagliari, che è tornato sui suoi passi dopo l’iniziale proposta da due milioni a stagione. Per i rossoblù il Ninja resta una priorità anche se il direttore sportivo Stefano Capozucca è meno possibilista sulla trattativa: «Adesso è inutile parlarne. Il problema è vedere se si sblocca la situazione. Qualora non fosse così, sono sicuro che Radja, che è un giocatore davvero importante, non avrà problemi a trovare altre soluzioni»", riporta La Gazzetta dello Sport.