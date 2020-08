Nel corso di una diretta Instagram insieme al suo ex compagno di squadra Lorenzo Ariaudo, Radja Nainggolan ha parlato del suo futuro: “Ho finito il prestito, devo rientrare, poi si vedrà. Oggi è il mio ultimo giorno da giocatore del Cagliari. Hanno fatto una cagata con questa storia dei 14 mesi… Messi? Alla fine rimarrà al Barcellona. Non so le dinamiche, non leggo un cazzo… L’anno prossimo insieme all’Inter? No, non voglio giocare con lui, è troppo forte!“.