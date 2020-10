Inter, Nainggolan cerca spazio. C’è il retroscena: “Nei giorni scorsi ha fatto sapere che…”

La trattativa con il Cagliari è ormai acqua passata: Radja Nainggolan è totalmente immerso nella realtà Inter. Lo conferma anche la lista Champions League emanata ieri dai nerazzurri, con il belga che fa parte del gruppo. Spiega infatti Il Giorno: “Ora l’obiettivo per Conte è sfruttare al meglio un’arma tecnicamente più che adatta per rendersi utile all’Inter. Recenti dichiarazioni di Ausilio hanno messo in evidenza una volta di più come il problema nei confronti del giocatore non sia di scarsa capacità sul campo, quanto di complicata adattabilità alle regole fuori.

Nei giorni scorsi il diretto interessato ha fatto capire di essere disponibile ad accettare ambo le soluzioni, Milano come Cagliari. All’Inter quella titolarità che avrebbe avuto a Cagliari non può pretenderla, a fatica è riuscito a giocare uno scampolo nella prima di campionato contro la Fiorentina, senza incidere. Nella stagione più congestionata di impegni della storia, causa compressione del calendario, anche per lui potrebbe esserci spazio”, si legge.