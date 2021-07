Nandez in prestito? Il Cagliari impone condizioni “pesanti”: e l’Inter risponde

Nandez è al momento l'unico per il quale il club di appartenenza accetterebbe il prestito con diritto di riscatto. Peccato per l'Inter che le condizioni rossoblù siano "pesanti"

Continua il pressing dell'Inter su Nahitan Nandez , considerando il fatto che i nerazzurri e il Cagliari stanno parlando su più tavoli. Per il Corriere dello Sport, però, l'affare è ad oggi difficile per alcune condizioni imposte dal club sardo: "Tra tutti i nomi scandagliati (nell'elenco c'è anche Zappacosta) Nandez è al momento l'unico per il quale il club di appartenenza accetterebbe il prestito con diritto di riscatto. Peccato per l'Inter che le condizioni rossoblù siano "pesanti".

Quali? O un prestito oneroso sul modello di quello che il Milan ha pagato per Tonali (10 milioni) oppure un prestito di 2 milioni con Zhang che però fa andare in Sardegna Nainggolan con lo stipendio pagato (8,5 milioni lordi spalmati come buonuscita in 3 bilanci). All'Inter al momento non ci sentono: conoscono il valore di Nandez, ma non lo ritengono una priorità e temporeggiano", scrive il quotidiano".