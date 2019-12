Verso Napoli-Inter, occhio ai cartellini gialli: sono 4 i giocatori nerazzurri in diffida

L’Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano in vista della complicata trasferta contro il Napoli. Sono quattro i giocatori nerazzurri in diffida: Skriniar, Bastoni, Barella e D’Ambrosio. Dovranno prestare molta attenzione perché la gara successiva sarà a San Siro contro l’Atalanta. “Mentre l’Inter non perde al debutto nell’anno solare dal 2014: in quel caso si arrese a un gol di Klose, contro la Lazio all’Olimpico. In seguito, tre pareggi – tra cui un 1-1 allo Stadium con la Juventus – e due vittorie. Occhio, però, perchè proprio al San Paolo è arrivato l’ultimo scivolone da viaggio in campionato: penultima giornata dello scorso torneo, il pesante 1-4 di Napoli costringeva l’Inter – finora unica squadra imbattuta fuori casa – a una rincorsa col fiatone per il quarto posto“, si legge sul Corriere dello Sport.

(Corriere dello Sport)