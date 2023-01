Da Napoli già si lamentano di Sozza. Inzaghi: “Sarà un giorno fantastico quando…”

La risposta di Inzaghi alle polemiche che sono arrivate da Napoli dopo la designazione di Sozza per il big match del Meazza

"Il calcio deve sempre migliorare. Sarà un giorno fantastico quando noi allenatori non guarderemo più l'arbitro che andrà a dirigere la nostra partita".

Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli, in risposta alle polemiche sulla scelta dell'arbitro Sozza per la sfida di domani.