Inter, che succede con i convocati in Nazionale? GdS: “Deciderà l’Ats di Milano”

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c'è un'ipotesi più probabile delle altre in merito ai nerazzurri in Nazionale

La positività al Covid-19 di Samir Handanovic ha creato un po' di apprensione in casa Inter, in attesa che oggi arrivino gli esiti dei tamponi effettuati ieri e che sempre in giornata venga fatto un nuovo giro di test per scongiurare il timore di un nuovo focolaio. I calciatori sono in isolamento fiduciario per 14 giorni ma tale disposizione rischia di essere messa in discussione per i giocatori convocati in Nazionale.