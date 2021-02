Né Lukaku né Barella. “Non c’è nessuno così centrale nel gioco dell’Inter come lui”

E' Marcelo Brozovic l'uomo chiave dell'Inter, sia in costruzione che in interdizione: e Conte vuole un ulteriore step da lui

La risata della conferenza stampa di ieri ha confermato tutto: Marcelo Brozovic è, per Antonio Conte, un uomo fondamentale . Lo dimostrano le sue prestazioni e i suoi numeri: il croato è essenziale in fase di costruzione e di interdizione. E lo conferma anche Calciomercato.com: "Nel corso degli anni il croato ha mostrato mille volti di sé: irritante ma generoso, irascibile ma simpatico.

Uno che spesso è sembrato ai margini dell'Inter eppure nessuno come lui è così centrale nell’economia del gioco dell’intera squadra. Non tutti gli avversari sono disposti a lasciargli spazio e tempo per l’impostazione, ma Brozovic riuscirà con intelligenza a ritagliarsi le giocate giuste anche tra le difficoltà, diventerà ancora più prezioso. Conte ci spera e lavora per farlo crescere anche sotto questo aspetto, intanto ce lo racconta per come nessuno era riuscito a vederlo", si legge.