Niente Inter per Matturro? Pres. Defensor: “Praticamente fatta col Genoa”

Colpo di scena sul futuro di Alan Matturro. Il difensore classe 2004, accostato con insistenza all'Inter, sembra vicino a finire in Italia ma non in nerazzurro. Alberto Ward, presidente del Defensor Sporting, ha annunciato ai microfoni di AM 970 Universal che per il difensore "è praticamente chiuso" l'affare con il Genoa.

Le sue parole sono arrivate dopo la vittoria della Copa Uruguay contro La Luz. Il Genoa avrebbe quindi battuto la concorrenza dei nerazzurri e di diversi club olandesi che da mesi erano sulle tracce del difensore. "Per il giovane difensore uruguaiano, la società rossoblù ha presentato un’offerta da 3 milioni più 1 di bonus e il 20% sulla futura vendita al club violeta. Restano da definire i dettagli del contratto, anche se il classe 2004 ha già manifestato il suo gradimento alla destinazione ligure per fare la prima esperienza in Europa, in un campionato come quello italiano rinomato per la tradizione difensiva", aggiunge Di Marzio.