Inter, il nome che affascina: “E’ un’occasione che Marotta vuole sfruttare”

C'è un'occasione di mercato che Marotta ha intenzione di sfruttare, anche a scapito di quella che è stata la richiesta dello stesso Inzaghi

E' Marcus Thuram il nome più caldo in queste ore per l'attacco in casa Inter. La trattativa per il francese è però parallela a quella per Joaquin Correa, con la Lazio che però non scende dalle sue altissime richieste. Spiega Il Tempo: "Nelle sue mille sfaccettature, la situazione è abbastanza semplice: il Tucu vorrebbe raggiungere Inzaghi a Milano, mentre Lotito vorrebbe accettare l'offerta proveniente dall'Inghilterra (37 milioni di euro), ben più allettante rispetto a quella dei nerazzurri.