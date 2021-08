Inter, c’è un nome da piazzare: “Il contratto non rientra nella politica gestionale”

Sono diversi gli esuberi in casa Inter: ma c'è un nome specifico che andrà ceduto per alleggerire il bilancio

Continua il lavoro della dirigenza dell'Inter per adempiere alle indicazioni della proprietà: la priorità è infatti quella di ridurre il costo della rosa e il monte ingaggi. E c'è un nome, quello di Ivan Perisic, in scadenza a giugno 2022, che il club nerazzurro sta provando a piazzare, considerando il suo elevato ingaggio da 4.5 milioni di euro: "Perisic ha un contratto molto impegnativo per le casse nerazzurre e non rientra dunque nella nuova politica gestionale, ma ad oggi non si sono palesate proposte concrete e l'ipotesi del rinnovo del contratto che scade nel 2022 non è contemplata per il momento", spiega Calciomercato.com.