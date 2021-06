Inter, ecco il sogno di mercato: “Nome da seguire con attenzione, forte pressing”

Il punto sul mercato nerazzurro, con il club che sembra aver trovato il profilo da sogno in entrata

Nel corso del suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha fatto il punto sulle principali trattative in casa Inter: "L’Inter è al lavoro per trovare il sostituto di Hakimi. Come detto le prima scelte restano Emerson Royal e Nandez, anche se le trattative rispettivamente con Barcellona e Cagliari sono tutt’altro che semplici. Marotta e Ausilio però stanno pensando anche alla fascia sinistra, dove peraltro un’opzione potrebbe continuare ad essere Young. In realtà un nome che va seguito con particolare attenzione è quello di Filip Kostic dell’Eintracht, nell’ultima stagione 30 presenze in Bundesliga, con 4 gol ma soprattutto ben 17 assist. L’Inter è in grande pressing".