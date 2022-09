Inter, non basta la prestazione di Plzen. Inzaghi chiede una risposta di personalità

"Inter chiamata ad alzare i ritmi, contro l’Udinese. Non è un fatto di chilometri percorsi: giusto per intendersi, la squadra di Inzaghi ha corso di media oltre 5 km in più della formazione di Sottil, nelle prime sei giornate (109,9 a partita contro 104,3). Il nodo è l’intensità: non basterà l’Inter vista a Plzen, servirà spingere di più sull’acceleratore e su questo tasto ha battuto il tecnico negli ultimi giorni ad Appiano", spiega La Gazzetta dello Sport.