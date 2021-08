Inter, la Nord al fianco di Marotta e Ausilio. Sostegno anche a Inzaghi e alla squadra

Sotto la sede dell'Inter sono stati esposti alcuni striscioni contro la proprietà, ma anche a sostegno di dirigenti, mister e giocatori

Giornata movimentata nei pressi della sede dell'Inter. La notizia della trattativa con il Chelsea per la cessione di Lukaku non è stata presa bene dai tifosi nerazzurri che da giorni attaccano cartelli di protesta contro la proprietà Suning. Oggi anche la Curva Nord si è fatta sentire. Prima lo striscione verso Suning: "Zhang, the time is over".