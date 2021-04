La FIGC vota la norma anti-Superlega: anche Marotta ha votato sì

Nell'ultimo Consiglio Federale, la FIGC ha varato la cosiddetta norma anti-Superlega. Anche l'ad dell'Inter Marotta ha votato sì

Nell'ultimo Consiglio Federale, la FIGC ha varato la cosiddetta norma anti-Superlega. Come riporta gazzetta.it, infatti, è stata modificato l'articolo 16 delle Noif (Norme organizzative interne federali): "Ai fini della iscrizione al campionato la società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla Uefa e dalla FIGC. La partecipazione a queste competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute comporta la decadenza della affiliazione".