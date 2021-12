Nuovo anno intenso per l’Inter: 6 gare in 17 giorni. Il piano di Inzaghi e del suo staff

Gennaio intenso per i nerazzurri: tanti big match e nel mezzo la Supercoppa. Ecco il piano del tecnico

Gennaio sarà un mese intenso per l’Inter. Il girone “asimmetrico” e i tanti big match pre-Liverpool preoccupano Simone Inzaghi che ha tenuto a ribadirlo al termine della gara con la Salernitana: "Siamo gli unici in Europa con un calendario così", aveva dichiarato il tecnico.

"La capolista, infatti, giocherà sei volte in 17 giorni, una partita in più delle rivali per la corsa scudetto che non hanno la Supercoppa italiana. Simone Inzaghi e il suo staff effettueranno una preparazione mirata durante gli allenamenti dopo le feste di Natale per equilibrare il lavoro con carichi mirati per ripartire al meglio nel vortice di gare del nuovo anno", sottolinea Tuttosport.