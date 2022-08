Inter, oggi nuovo contatto per Acerbi: c’è l’accordo, ma niente affondo. Prima…

Il difensore della Lazio è vicinissimo ai nerazzurri, ma la dirigenza interista non ha fretta di chiudere l'operazione

Fabio Alampi

Proseguono le manovre dell'Inter sul fronte difensore centrale: la dirigenza nerazzurra è al lavoro da tempo per consegnare a Inzaghi un nuovo rinforzo, e i nomi rimasti in corsa sono quelli di Acerbi, Akanji e Chalobah. Il favorito, considerate le condizioni economiche favorevoli, è il centrale della Lazio, per il quale c'è già un accordo di massima. Nella giornata di oggi, come scrive il Corriere dello Sport, ci sarà un nuovo contatto tra le parti, ma l'Inter non ha fretta di affondare il colpo:

"L'Inter ha in mano il sì di tre difensori: Acerbi, Akanji e Chalobah. Il paradosso è che quello più vicino, vale a dire il centrale della Lazio, è anche l'ultimo in ordine di preferenza. In cima ai desideri nerazzurri, infatti, ci sono lo svizzero e l'inglese. Ecco perché non ci sarà l'affondo immediato per Acerbi. Per oggi, comunque, è previsto un nuovo contatto con il suo agente Pastorello. L'obiettivo, evidentemente, è trovare la quadratura dei numeri, quelli che pretende la Lazio e quelli che è disposta a concedere l'Inter. Le distanze, dopo la svolta della scorsa settimana, con Lotito che ha dato il via libera al prestito con diritto di riscatto, ormai sono ridotte. Ma l'intenzione del trio Marotta-Ausilio-Baccin è comunque quella di attendere fino all'ultimo segnali da Dortmund e/o da Londra".

"Acerbi sarebbe davvero lì ad un passo. Da sistemare manca soltanto il costo del prestito. Lotito vorrebbe allinearlo alle mensilità di giugno e luglio che ancora devono essere saldate. Si tratta di circa 800 mila euro. Solo che l'Inter, da questo orecchio non ci sente: punta a non spendere niente o quasi, dovendo accollarsi l'ingaggio. Il difensore, nelle ultime ore, per agevolare la chiusura della trattativa, ha dato la disponibilità a rinunciare a quanto gli spetta, recuperandolo magari attraverso alcuni bonus da inserire nel contratto con l'Inter. Probabilmente è proprio di questi aspetti che Pastorello discuterà oggi con la dirigenza nerazzurra. Anche in caso di intesa, comunque, l'assalto decisivo non scatterà subito".