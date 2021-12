Non solo Frattesi: “C’è un nuovo nome di cui l’Inter ne segue la crescita”

L’indicazione di Marotta e Ausilio in questo senso è molto chiara: la preferenza va data ai giocatori italiani: ecco il nuovo nome

Sin dal primo giorno dal suo insediamento all'Inter, Beppe Marotta ha instaurato un diktat chiaro: la spina dorsale della squadra dev'essere formata da calciatori italiani. E l'intenzione del club, come riporta La Gazzetta dello Sport, resta questo: sono diversi infatti i giovani talentuosi seguiti, tra cui Davide Frattesi del Sassuolo. Ma non solo: "L’indicazione di Marotta e Ausilio in questo senso è molto chiara: la preferenza va data ai giocatori italiani. Ecco perché, sempre tra i centrocampisti, un altro nome di cui all’Inter seguono la crescita da tempo è Samuele Ricci dell’Empoli", si legge.