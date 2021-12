Inter, Frattesi pista calda: “Costo alto, ma il Sassuolo accetta contropartite”

Frattesi è uno dei nomi più chiacchierati per il mercato dell'Inter. Il centrocampista del Sassuolo è una delle rivelazioni della Serie A

Davide Frattesi è uno dei nomi più chiacchierati per il mercato dell'Inter. Il centrocampista del Sassuolo è una delle rivelazioni di questa Serie A, e i nerazzurri sembrano essersi mossi in anticipo per strapparlo alla concorrenza. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, i neroverdi si sarebbero mostrati disponibili a inserire nell'eventuale affare con l'Inter delle contropartite tecniche: