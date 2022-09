Nuovo San Siro, a Inter e Milan costerà 1,3 miliardi: tutti i costi nel dettaglio

Tutti i costi nel dettaglio per la costruzione del nuovo San Siro. Ecco quanto dovranno investire Inter e Milan per Calcio e Finanza

Tutti i costi nel dettaglio per la costruzione del nuovo San Siro . Inter e Milan - secondo quanto riportato da Calcio e Finanza - dovranno investire 1 miliardo e 294 milioni di euro (escluso IVA) per la costruzione del nuovo impianto cittadino. I dati emergono dai documenti ufficiali visionati dal noto sito.

“Le fonti di spesa sono state sostanzialmente divise in tre: il “costo di costruzione ambito San Siro”, le “somme a disposizione dell’amministrazione” e il “contributo del costo di costruzione”. In proporzione, Inter e Milan prevedono di spendere 1,037 miliardi di euro per la prima voce (1,036 miliardi nella stima precedente) e poco più di 235 milioni di euro per la seconda (164 milioni circa nella stima precedente). Si aggiungono poi oltre 21 milioni per gli oneri da costo di costruzione (più di 31 milioni nel 2019).