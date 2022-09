Nuovo San Siro, il 19 settembre via al dibattito. ”Se tutto filerà liscio…”

''C’è un inizio e c’è una fine: la road map per il nuovo San Siro di Inter e Milan adesso è definita, perché il dibattito pubblico sullo stadio di proprietà che le due milanesi vogliono costruire insieme inizierà il 19 settembre, tra due settimane''. Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al nuovo stadio di Milano. L'annuncio di Sala conferma la nuova accelerata dopo che l'iter si era interrotto nei mesi scorsi. ''Il cammino verso la Cattedrale firmata Populous che dovrebbe prendere il posto del Meazza potrà finalmente ripartire. E per i due club, adesso, è essenziale che si cominci a correre: l’obiettivo resta quello di iniziare i lavori nel 2023. Altrimenti rimane in piedi il famoso piano B: l’ipotesi di Sesto San Giovanni può sempre diventare la carta da giocare qualora i tempi attesi per San Siro non venissero rispettati'', commenta il quotidiano.