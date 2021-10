Stadio Inter, Assessore Sport Milano: “Volontà di accelerare. Il progetto è…”

Il nuovo assessore a Turismo, Sport e Giovani di Milano Martina Riva ha confermato in un'intervista a Il Giornale la volontà di accelerare

Il nuovo assessore a Turismo, Sport e Giovani di Milano Martina Riva ha confermato in un'intervista a Il Giornale la volontà di accelerare i tempi per il sì del Comune al progetto di Inter e Milan per il nuovo stadio.