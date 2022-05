Nuovo stadio Milano, nominati i membri commissione per la gestione dibattito pubblico

Palazzo Marino ha annunciato i membri della commissione attraverso una determinazione di queste ore

Inter e Milan hanno accolto in queste ore un aggiornamento sul fronte stadio. Il Comune di Milano ha infatti nominato i membri della commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio di progettazione e gestione del dibattito pubblico sulla proposta di intervento relativa al nuovo impianto. Un piccolo passo avanti, in attesa quindi di capire quali saranno gli sviluppi del confronto.