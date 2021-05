Quale futuro con Oaktree? “C’è un’evoluzione smentita con fermezza dall’Inter”

Ci sono due visioni contrastanti in merito al futuro di Oaktree nell'Inter: eccole spiegate dal Corriere dello Sport

E' di ieri intorno alle 19 l'ufficialità del finanziamento di 275 milioni di euro dal fondo americano Oaktree nelle casse dell'Inter. Ancora però non è chiara la nuova disposizione societaria con l'ingresso in scena del colosso di Private Equity, come spiega il Corriere dello Sport: "Come emerso negli ultimi giorni, l’operazione messa in piedi è più complessa di un semplice finanziamento.