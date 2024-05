Unica soluzione per riuscire a far quadrare i conti, sarà attingere a piene mani dai tanti giovani che hanno fatto benissimo in prestito

E' uno il diktat dato da Oaktree alla dirigenza dell'Inter per il mercato estivo secondo Tuttosport: questo dovrà essere con il segno +. Ecco nel dettaglio quanto spiega il quotidiano: "Oaktree lascerà ampia autonomia a Marotta in qualità di responsabile dell’area tecnica, al netto del paletto principale dovuto alla necessità di chiudere il mercato in attivo, dato che anche il player trading è visto come un mezzo per diminuire l’indebitamento del club. Unica soluzione per riuscire a far quadrare i conti, sarà attingere a piene mani dai tanti giovani che hanno fatto benissimo in prestito in questa stagione.