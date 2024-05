«Per me quest'anno in campionato l'Inter ha fatto un percorso incredibile, ma siamo secondi e non siamo arrivati tanto indietro. Spero che il Milan l'anno prossimo arrivi allo scudetto e alla seconda stella. Serve una squadra ancora più competitiva. Non sono preoccupato per questa società e questa squadra, l'allenatore che arriverà darà la linea da seguire», ha sottolineato Giroud.