Accordo Suning-Oaktree, soldi nell’Inter. E il debito non aumenta

Ufficiale l'accordo tra il fondo americano e l'Inter, Repubblica precisa come l'operazione non andrà a peggiorare il debito nerazzurro

Repubblica ha precisato che "Il finanziamento di Oaktree viene erogato alla controllata lussemburghese di Suning che detiene il 68 per cento delle azioni dell'Inter. Lion Rock resta titolare del 31 per cento. La struttura azionaria del club non cambia. A quanto si apprende, l'operazione non aumenterà l'indebitamento finanziario del club".