Ecco l’offerta dell’Inter al Barça per Vidal: le parti non sono distanti. Se esce Politano…

È Arturo Vidal il prescelto da Antonio Conte per rinforzare il centrocampo e dare l’assalto allo scudetto. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Marotta e Ausilio si sono adoperati per accontentarlo, portando un’offerta al Barcellona da 12 milioni di euro. “Le parti non sono distanti e l’Inter spera di chiudere l’acquisto del cileno entro un paio di settimane. Poi aspetterà l’evolversi del mercato, sperando di monetizzare in fretta la cessione di Gabigol (eletto miglior giocatore del Sudamerica nel 2019). Se esce Politano, si punterà a stringere per Giroud, mentre sulla fascia Darmian sembra l’obiettivo più abbordabile ma non l’unico. L’Inter aspetta. E intanto prova a sognare in grande“, si legge sulla Rosea.

(Gazzetta dello Sport)