Inter, Lautaro o Skriniar? “No, le offerte sono arrivate per un nome a sorpresa”

C'è un gioiello nerazzurro che, secondo Enzo Bucchioni, avrebbe ricevuto diverse offerte in vista del prossimo mercato

Non sarà un'estate semplice per i dirigenti dell'Inter, che dovranno portare un altro attivo di mercato dopo lo scorso anno. Si prospetta dunque una cessione illustre anche stavolta, con un nome a sorpresa che, secondo Enzo Bucchioni su TMW, avrebbe già avuto diverse richieste: "L’arrivo di Dybala potrebbe spalancare le porte alla cessione di Lautaro Martinez, però Marotta sta cercando di evitare questo sacrificio e aspetta di capire se basteranno plusvalenze possibili da giocatori importanti, ma meno decisivi come Dumfries, che ha un ottimo mercato. Ovvio che le offerte più alte siano arrivate per Barella, ma l’Inter vorrebbe davvero non toccare il centrocampo".