Biasin: “Addio big? No, Inter vuole cedere giocatori di medio livello: faccio tre nomi”

Ospite di Telelombardia durante "E' sempre derby", Fabrizio Biasin ha fatto il punto sulle possibili mosse di mercato dell'Inter nella prossima sessione estiva, tra entrate e uscite:

DYBALA E SCAMACCA - "Dybala? Ci sono dei tentativi, ma non certezze. Per me è più un no che un sì in questo momento. Anche perché Dybala, in questo momento, non è la priorità dell'Inter, che più che un 10 cerca un nove, una prima punta. Il fatto che l'Inter non voglia spendere cifre senza senso per Scamacca è assolutamente vero. L'Inter è interessata a Scamacca, ma per cifre umane".

PINAMONTI - "Pinamonti? L'Inter sa di avere in mano un nome che piace a tanti club: Sassuolo, Torino, ci sono tante possibilità. Se lo paragoniamo a Scamacca, ha sei mesi in meno e ha fatto più gol in Serie A. Ha portato l'Empoli alla salvezza e secondo me sa giocare bene a calcio. E' uno che può avere la carriera alla Belotti. Non credo che rientrerà nella rosa dell'Inter. Scamacca è più forte, ma non così tanto. Non ci sono giocatori incedibili, dipende dall'offerta e dai sostituti. Tutti eventualmente sono cedibili, ma questo vale per tutti i club di Serie A".

LUKAKU - "Lukaku? Marotta non voleva venderlo. E' Romelu che, un bel giorno di agosto, è andato dai dirigenti e ha detto: 'Scusatemi, mi sono accordato con il Chelsea'. Lì c'è poco da fare. Ti assicuro che Marotta e Ausilio quella roba lì non l'avrebbero fatta. A oggi, Marotta non vuole vendere Lautaro. Non è un'opzione. Più che vendere un big, l'Inter è orientata a vendere dei giocatori di medio livello: penso a Pinamonti, Satriano, Esposito, ma ce ne sono altri 4-5".

(Fonte: Telelombardia)