UFFICIALE – Calcio, è svolta: ok alle 5 sostituzioni, la modifica avrà effetto immediato

L’International Football Association Board (Ifab) ha dato l’ok al cambiamento temporaneo della regola sulle sostituzioni, portandole a cinque.

La proposta era stata avanzata dalla Fifa per far fronte al dispendio fisico imposto dalla ‘maratona’ di partite che saranno necessarie per portare a termine i vari campionati. E’ stata modificata temporaneamente la Legge 3. Per evitare interruzioni del gioco, ogni squadra avrà solo tre opportunita’ per effettuare sostituzioni.

La modifica entra in vigore con effetto immediato.

