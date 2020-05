Olanda, nuova stagione l’1 settembre. Ministro Sport: “Porte chiuse fino al vaccino”

Niente partite di calcio con il pubblico finche’ non sara’ stato trovato, e reso disponibile, un vaccino per il coronavirus. E’ quanto ha deciso il ministro della Salute e dello Sport olandese Hugo de Jonge, che ha illustrato al Parlamento il provvedimento, che fa parte delle misure di contenimento della pandemia messe in atto dal governo.

Il calcio e’ considerato uno degli eventi a piu’ alto tasso di rischio e quindi “non possiamo stabilire ora una data per far cessare il provvedimento delle porte chiuse. Qui si tratta di un evento di massa, con un eccezionale afflusso di pubblico – ha detto ancora de Jonge – quindi questo tipo di evento, ovvero il calcio con la presenza dei tifosi, sara’ possibile solo quando ci sara’ un vaccino. Ora come ora, nessuno puo’ prevedere quanto ci vorra’. Noi speriamo che si faccia presto, ma potrebbe succedere che ci voglia ancora un anno o forse di piu'”.

Il governo ha anche annunciato che il calcio (a porte chiuse) riprendera’ l’1 settembre, con l’inizio della stagione 2020-’21. Quella in corso prima della pandemia, 2019-’20, e’ stata annullata e, come si sa, non riprenderà.

(Ansa)