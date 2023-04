GdS – Inter, un big uscirà comunque: Onana e Dumfries gli indiziati principali

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Molto dipenderà da come finirà la stagione dell'Inter, che al di là di un campionato da montagne russe, ha già ottenuto molto dal percorso della squadra in Champions. E con la possibile qualificazione in semifinale, nelle casse del club entrerebbero altri venti milioni fondamentali per non dover sacrificare un giocatore entro il 30 giugno. Un big uscirà comunque, ma senza fretta. Onana e Dumfries sono gli indiziati principali, ma occhio alle sorprese".